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Fenerbahçe, Valerie Garnier ve 4 basketbolcu ile sözleşme yeniledi

TKBL HABERLERİ  | 07.07.2018 15:23 | Son Güncelleme

Sarı-lacivertlilerde, başantrenör Garnier ile oyuncular Verameyenka, Ayşe Cora, Sottana ve Plum'un sözleşmesi uzatıldı.

Fenerbahçe, Valerie Garnier ve 4 basketbolcu ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Valerie Garnier ile 4 basketbolcunun sözleşmesi yenilendi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan sarı-lacivertli ekipte yeni sezon yapılanması kapsamında Valerie Garnier ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Valerie Garnier'e yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz" denildi.

Sarı-lacivertli kulüp, ayrıca Anastasiya Verameyenka, Ayşe Cora, Giorgia Sottana ve Kelsey Plum ile yola devam etme kararı aldı. Ayşe Cora ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanırken Verameyenka, Sottana ve Plum'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

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Valerie Garnier fenerbahçe kadın basketbol takımı türkiye kadınlar basketbol ligi

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