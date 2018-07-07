Fenerbahçe, Valerie Garnier ve 4 basketbolcu ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Valerie Garnier ile 4 basketbolcunun sözleşmesi yenilendi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan sarı-lacivertli ekipte yeni sezon yapılanması kapsamında Valerie Garnier ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Valerie Garnier'e yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz" denildi.

Sarı-lacivertli kulüp, ayrıca Anastasiya Verameyenka, Ayşe Cora, Giorgia Sottana ve Kelsey Plum ile yola devam etme kararı aldı. Ayşe Cora ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanırken Verameyenka, Sottana ve Plum'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

