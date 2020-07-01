Fenerbahçe ve Başakşehir Juninho Bacuna'nın peşinde

Hollanda'da yayın yapan Voetbal International'in (VI) haberine göre; 2018-19 sezonu sonunda Premier Lig'den düşen ve bu sezon da Championship'te düşme hattında yer alan Huddersfield'dan ayrılmayı planlayan Juninho Bacuna ile birçok takım ilgileniyor.

22 yaşındaki orta saha ile Fenerbahçe, Başakşehir ile birkaç Süper Lig kulübünün ilgilendiği belirtildi. Belçika Ligi şampiyonu Club Brugge'ün de istediği Bacuna'ya Rusya ve Yunanistan'dan da ciddi bir ilginin olduğu kaydedildi. Haberde, Bacuna için en mantıklı hamlenin Türkiye'ye transfer olmak olduğu ifade edildi.

JUNİNHO BACUNA KİMDİR?

Yaş: 22

Boy: 1.78

Uyruk: Curaçao / Hollanda

Mevki: Orta saha

Güncel kulüp: Huddersfield

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2021 (1 yıl opisyon)

Güncel piyasa değeri: 3.5 milyon Euro

Oynadığı takımlar: Groningen

Juninho Bacuna'nın performansı

Bu sezon Huddersfield ile 38 maça çıkan Bacuna, 6 gol 5 asistle oynadı.

(AJANSSPOR)