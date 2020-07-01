Fenerbahçe ve Başakşehir Juninho Bacuna'nın peşinde

Hollanda'da yayın yapan Voetbal International'in (VI) haberine göre; 2018-19 sezonu sonunda Premier Lig'den düşen ve bu sezon da Championship'te düşme hattında yer alan Huddersfield'dan ayrılmayı planlayan Juninho Bacuna ile birçok takım ilgileniyor.
22 yaşındaki orta saha ile Fenerbahçe, Başakşehir ile birkaç Süper Lig kulübünün ilgilendiği belirtildi. Belçika Ligi şampiyonu Club Brugge'ün de istediği Bacuna'ya Rusya ve Yunanistan'dan da ciddi bir ilginin olduğu kaydedildi. Haberde, Bacuna için en mantıklı hamlenin Türkiye'ye transfer olmak olduğu ifade edildi.
Yaş: 22
Boy: 1.78
Uyruk: Curaçao / Hollanda
Mevki: Orta saha
Güncel kulüp: Huddersfield
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2021 (1 yıl opisyon)
Güncel piyasa değeri: 3.5 milyon Euro
Oynadığı takımlar: Groningen
Juninho Bacuna'nın performansı
Bu sezon Huddersfield ile 38 maça çıkan Bacuna, 6 gol 5 asistle oynadı.
(AJANSSPOR)
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