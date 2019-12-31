Fenerbahçe ve Beşiktaş, Krasnodarlı Cristian Ramirez'in peşinde

Süper Lig’de ilk yarı tamamlanmasıyla transfer piyasası da hareketlenmeye başladı.
‘Ekvadorlu Robert Carlos’ lakaplı Cristian Ramirez ile Fenerbahçe ve Beşiktaş ilgilendiği ortaya çıktı.
Rusya Premier Ligi’nin en iyi sol beki olarak gösterilen Cristian Ramirez, ikinci yarıda Türkiye’de forma giyebilir.
(Goal)
F.Bahçe'de flaş transfer gelişmesi!
Beşiktaş'ın genç yıldızına Bundesliga'dan kanca
Quaresma Güney Amerika yolcusu!
IFAB'tan flaş VAR açıklaması!
Beşiktaş'ın yıldızı takımdan ayrılıyor!
Hakan Çalhanoğlu Premier Lig yolunda!
Diagne'den flaş açıklama: Yakasına yapıştım!
Roma onay verdi! Cengiz Ünder ayrılıyor...
Ünal Karaman'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
Fatih Terim'in ilk transfer hedefi! 'Onu alın...'
Fatih Tekke eski takımının başına geçti!
Ahmet Ağaoğlu'ndan Ünal Karaman açıklaması
Merih Demiral'a sürpriz talip!
F.Bahçe ilk yarıyı umutlu bitirdi
Bursaspor lideri devirdi!
Eski Fenerbahçeli futbolcu Süper Amatör Lig'de
Okuyucu Yorumları 0 yorum