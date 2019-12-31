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  4. Fenerbahçe ve Beşiktaş, Krasnodarlı Cristian Ramirez'in peşinde

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Krasnodarlı Cristian Ramirez'in peşinde

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 31.12.2019 08:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Krasnodar'ın Ekvadorlu sol beki Cristian Ramirez'i transfer etmek istiyor. ‘Ekvadorlu Robert Carlos’ lakaplı Ramirez ikinci yarıda Türkiye'de forma giyebilir.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Krasnodarlı Cristian Ramirez'in peşinde

Süper Lig’de ilk yarı tamamlanmasıyla transfer piyasası da hareketlenmeye başladı.

‘Ekvadorlu Robert Carlos’ lakaplı Cristian Ramirez ile Fenerbahçe ve Beşiktaş ilgilendiği ortaya çıktı.

Cristian Ramirez

Rusya Premier Ligi’nin en iyi sol beki olarak gösterilen Cristian Ramirez, ikinci yarıda Türkiye’de forma giyebilir.

(Goal)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Fenerbahçe Cristian Ramirez krasnodar

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