Fenerbahçe ve Galatasaray Fedor Smolov'un peşine düştü

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer için ezeli bir rekabete girmiş durumda. Uzun süren şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor.

Sarı lacivertli kulübün yönetimi, transferde ince eleyip sık dokurken, sezonun sona ermesiyle beraber ayrılması beklenilen Muriqi için adaylarını belirledi. Bu bağlamda gelecek sezon için golcü konusunda sıkıntı çekmek istemeyen sarı lacivertlilerde öncelik Süper Lig'e kolay alışacak bir ismi bulmak.

FATİH TERİM VE EMRE BELÖZOĞLU KARŞI KARŞIYA!

Falcao'nun olası ayrılığı, Andone'nin de gidişi göz önüne alındığında sarı kırmızılılar için bir golcü transferi kaçınılmaz gözüküyor. Fenerbahçe ve Galatasaray için Rus basınında yer alan golcü iddiası ise şu şekilde. Süper Lig'in iki devi, Rusya Milli Takımı forması da giyen Fedor Smolov'un peşine düştü. Rus golcü Fedor Somolov için Türkiye'nin iki dev kulübü sıraya girdi.

Özellikle Fatih Terim'in çok istediği golcü isim için Emre Belözoğlu'nun araya girerek bir teklif yapacağı öğrenildi. Önümüzdeki sezon antrenör olarak sarı lacivertli takımda görev alması neredeyse kesinleşen Emre'nin kadro yapılanmasına yardım ettiği öğrenildi.