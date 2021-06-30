Fenerbahçe ve Galatasaray, Kwadwo Asamoah için karşı karşıya

Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'ın listesinde yer alan fakat transferi gerçekleşmeyen Kwadwo Asamoah için yeniden Türkiye iddiası gündemde.

Son olarak Cagliari'de forma giyen Kwadwo Asamoah'ın kariyerine Türkiye'de devam edebileceği iddia edildi.

Gana basınındaki haberlere göre, Cagliari ile sözleşmesi sona eren Kwadwo Asamoah için Galatasaray ile Fenerbahçe devrede. Saracchi'nin ayrılmasının ardından sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da yeniden Kwadwo Asamoah sesleri yükselmeye başladı.

(FUTBOL ARENA)



