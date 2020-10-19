Fenerbahçe ve Galatasaray Oğulcan Ülgün transferi için karşı karşıya...

Yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.İki takım da 2019/2020 sezonunun sona ermesinin ardından kadrolarına önemli değişiklikler yapmışlardı.Son iki sezonu sırasıyla 6. ve 7. sırada tamamlayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımı olarak dikkat çekmişti.Sil baştan bir kadro oluşturan sarı-lacivertliler, 18 ismi kadrosuna katmış ve kiralık futbolcular dahil 25 oyuncuyla yollarını ayırmıştı.
Fenerbahçe'ye göre daha durgun bir transfer dönemi geçiren Galatasaray ise yaz transfer ve tescil döneminde yaptığı hamlelerle taraftarını memnun edememişti.Cimbom, 5 Ekim'de sona eren transfer ve tescil döneminde 7 futbolcuyla resmi sözleşme imzalarken, kiralıklar dahil 23 ismi takımdan göndermişti.Süper Lig'in iki dev kulübü, yaz transfer döneminin bitmesinin ardından zaman kaybetmeden ocak ayı için çalışmalarına başlarken, sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Daha önce Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç, Deniz Türüç ve Emre Kılınç transferlerinde karşı karşıya gelen, özellikle Mert Hakan Yandaş için kıyasıya bir mücadele içerisine giren Fenerbahçe ve Galatasaray, bir transferde daha karşı karşıya geldi.
İki kulübün Türk futbolunun yeni Mehmet Topal'ı olarak öne çıkan Altınordu'nun genç yıldızı Oğulcan Ülgün için yarış içine girdiği ortaya çıktı.
Fatih Terim'in hayalini kurduğu yeni nesil ön liberolara uyan özellikleriyle 22 yaşındaki futbolcuyu istediği hatta Abdurrahim Albayrak'ın transfer döneminde Oğulcan için bir hamle bile yaptığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de ise Emre Belözoğlu'nun yakın temas kurduğu genç futbolcu için girişimlere başladığı gelen haberler arasında...
11 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Oğulcan Ülgün, futbola Ceylanspor altyapısında başladı.Bucaspor altyapısında da forma giyen genç futbolcu, 2013 yılında Altınordu altyapısına transfer oldu.Ocak 2017'de Altınordu ile profesyonel sözleşme imzalayan Oğulcan, gösterdiği başarılı performansla kısa süre içerisinde takımın yükselen isimlerinden biri oldu.Bu sezon 1. Lig'de çıktığı 5 maçta 450 dakika süre alan 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti.Türkiye U21 Milli Takımı'nın formasını da 4 kez terleten genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.Oğulcan Ülgün'ün güncel piyasa değeri ise 750 bin Euro.
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