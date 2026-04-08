Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! 35 milyon Euro'luk yıldız oyuncu kime gidecek?

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Jhon Lucumi için sezon sonunda adeta savaş başlayacak. İki takımın da kesin olarak kadroya katmak istediği yıldız stoper için girişimler şimdiden başlamışken Jhon Lucumi'den de transfer açıklaması geldi.

"SEZON SONUNDA NE OLACAĞINA BAKACAĞIZ"

Jhon Lucumi, transferi hakkında konuşarak, "Tek odak noktam sezonu en iyi şekilde bitirmek. Sonra ailemle, ekibimle birlikte kariyerim için en iyisinin ne olacağına bakacağız. Şu anda yeni sözleşmeden bahsetmenin önemli olmadığını düşünüyorum. Benim, ailem ve herkes için en iyisi neyse ona göre karar vermek doğru olur diye düşünüyorum. Her şeyi değerlendirdikten sonra karar vereceğim. Bologna'da her şey harika. Bana ve aileme gösterdikleri sevgi için minnettarım. Burada mutluyuz." şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY SERVET ÖDEMEYE HAZIR

Jhon Lucumi için kesenin ağzını sonuna kadar açmaya karar veren Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimi, yıldız stoper için 30 milyon Euro civarında bonservis ödemeye hazır. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Jhon Lucumi de sezon sonunda takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Jhon Lucumi, bu sezon Bologna forması ile 36 maçta forma giydi ve 6 sarı kart görürken bir kez de rakip ağları havalandırdı.