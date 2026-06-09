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Fenerbahçe ve Mohammed Salah! Gözler Aziz Yıldırım'da

Fenerbahçe'de 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım dönemi resmen başlarken, dünyaca ünlü yıldız için transfer itirafı geldi.

Fenerbahçe ve Mohammed Salah! Gözler Aziz Yıldırım'da
Emre Şen

Fenerbahçe'de haftalardır süren tarihi olağanüstü genel kurul heyecanı sona erdi. 8 yıl aradan sonra sarı-lacivertli kulüpte yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım dönemi resmen başlarken, büyük bir sevinç yaşayan taraftarların gözü şimdiden transfer piyasasına ve Kadıköy'e gelecek dünya yıldızlarına çevrildi.

"MOHAMED SALAH İLE ANLAŞMA ZEMİNİ OLUŞTURDUK"

Fenerbahçe ve Mohammed Salah! Gözler Aziz Yıldırım da 1

Seçim sürecinde Sadettin Saran yönetiminde Futboldan Sorumlu yönetici olarak görev yapan Ertan Torunoğulları'nın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. İngiliz devi Liverpool ile yollarını ayıran Mısırlı süperstar Mohamed Salah ile daha önce görüşmeler yürüttüklerini itiraf eden Torunoğulları, çok çarpıcı detaylar verdi.

Salah ile yaptıkları görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini belirten Torunoğulları, süreci şu sözlerle anlattı:

"Kendisi Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakıyordu. Bizimle yaptığı görüşmeler de son derece olumluydu. Maaşına kadar pek çok konuda kendisiyle anlaşma zemini oluşturmuştuk. Yeni yönetimin böyle bir talebi olursa Salah'ın, Fenerbahçe formasını giyeceğine ben inanıyorum. Görüşme konusunda yeni yönetimle birlikte de seve seve çalışırız."

GÖZLER YENİ BAŞKAN AZİZ YILDIRIM'DA

Fenerbahçe ve Mohammed Salah! Gözler Aziz Yıldırım da 2

Ertan Torunoğulları'nın bu net itirafının ve yeni yönetime sunduğu açık desteğin ardından gözler doğrudan yeni başkan Aziz Yıldırım'a çevrildi. Seçim maratonu boyunca iddialı açıklamalarda bulunan Yıldırım'ın, serbest statüdeki Salah için resmi bir hamle yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

Aziz Yıldırım, seçim sürecinde Mısırlı yıldızın olası transferi ve yüksek maliyetiyle ilgili gelen bir soru üzerine; "Muhammed Salah 20 milyon Euro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon Euro. 3 sene kontrat ister, 90 milyon Euro. Eğer acil ihtiyacımız o ise alırız, bunlara Futbol Komitemiz karar verecek," ifadelerini kullanarak açık kapı bırakmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım fenerbahçe salah
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