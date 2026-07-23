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Cristiano Ronaldo'nun beğenisi ortalığı karıştırdı! 'Kollanıyorlar'

Cristiano Ronaldo'nun, FIFA'nın Arjantin'e ayrıcalık tanıdığı iddiasını içeren bir Instagram paylaşımını beğenmesi futbol dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Yıldız futbolcu sessizliğini korurken, sosyal medyada yayılan ekran görüntüleri gündem oldu.

Cristiano Ronaldo'nun beğenisi ortalığı karıştırdı! 'Kollanıyorlar'
Cevdet Berker İşleyen

Cristiano Ronaldo, 2026 FIFA Dünya Kupası'yla ilgili bir paylaşıma yaptığı beğeniyle tüm dünyada gündem oldu.

'ARJANTİN'E AVANTAJ SAĞLANDI'

Cristiano Ronaldo nun beğenisi ortalığı karıştırdı! Kollanıyorlar 1

Portekizli yıldız FIFA'nın Arjantin'e final yolunda avantaj sağladığını öne süren bir paylaşımı beğenmesi futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Ronaldo'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken, Ronaldo'nun söz konusu paylaşımı beğendiğini gösteren ekran görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

PAYLAŞIM FİNAL ÖNCESİNDE GELDİ

Cristiano Ronaldo nun beğenisi ortalığı karıştırdı! Kollanıyorlar 2

Beğeniye konu olan paylaşım, İspanyol televizyon programı Espejo Publico'nun Instagram hesabında, İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finali öncesinde yayımlandı.

'FIFA ARJANTİN'İ DESTEKLEDİ'

Cristiano Ronaldo nun beğenisi ortalığı karıştırdı! Kollanıyorlar 3

Videoda gazeteci Pilar Rodríguez Losantos, Arjantin'in finale uzanan yolunu değerlendirirken FIFA'nın turnuva boyunca Arjantin'e destek verdiği yönünde iddialar ortaya attı.

TARTIŞMALAR DİNMEDİ

Cristiano Ronaldo nun beğenisi ortalığı karıştırdı! Kollanıyorlar 4

2026 Dünya Kupası boyunca yalnızca bu olay değil, İran'la ilgili protestolar, bilet fiyatları, vize sorunları, Balogun'un askıya alınan kırmızı kartı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın turnuvaya ilişkin çıkışları da tartışma yaratan gelişmeler arasında yer aldı.

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Arjantin son dakika dünya kupası messi ronaldo
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