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'Salah' paylaşımı olay olmuştu! Şimdi kulübü mahkemeye vereceğini açıkladı: İşte sebebi

Beşiktaş'ta yaptığı Salah paylaşımıyla gündem olan Veysel Ahmet Çağlar'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği KAP'a bildirildi. Ancak Çağlar bu bildirimi yalanlarken hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

'Salah' paylaşımı olay olmuştu! Şimdi kulübü mahkemeye vereceğini açıkladı: İşte sebebi
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi Veysel Ahmet Çağlar'ın görevine ilişkin peş peşe gelen açıklamalar gündem yarattı. Siyah-beyazlı kulüp, Çağlar'ın yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını duyururken, Çağlar ise istifa ettiği yönündeki açıklamayı kabul etmedi.

BEŞİKTAŞ'TAN 'KAP' AÇIKLAMASI

Salah paylaşımı olay olmuştu! Şimdi kulübü mahkemeye vereceğini açıkladı: İşte sebebi 1

Beşiktaş tarafından yapılan resmi açıklamada, yönetim kurulu üyesi Veysel Ahmet Çağlar'ın görevinden ayrıldığı bildirildi.

Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Veysel Ahmet ÇAĞLAR, yönetim kurulu üyeliği görevinden 23.07.2026 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir."

SALAH PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

Salah paylaşımı olay olmuştu! Şimdi kulübü mahkemeye vereceğini açıkladı: İşte sebebi 2

Veysel Ahmet Çağlar, kısa süre önce Mohamed Salah hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekmiş ve ismi gündemde yer almıştı.

ÇAĞLAR: "HUKUKİ HAKLARIMI SAVUNACAĞIM"

Salah paylaşımı olay olmuştu! Şimdi kulübü mahkemeye vereceğini açıkladı: İşte sebebi 3

Kulübün duyurusunun ardından açıklama yapan Ahmet Çağlar, istifa ettiğine yönelik bildirimi reddetti.

Çağlar, "Ne yazılı ne sözlü bir istifa dilekçem yok, benim bilgim ve iradem dışında böyle bir karar KAP'a bildirilmiş. Hukuki haklarımı savunacağım" ifadelerini kullandı.

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istifa son dakika beşiktaş salah
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