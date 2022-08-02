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Fenerbahçe ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

02.08.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den Fenerbahçe ve Sivasspor'un da rakiplerinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi'nde play-off kurası çekildi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe'nin, 3. eleme turundaki rakibini geçmesi halinde play-off turundaki rakibi Avusturya Wien oldu.

Fenerbahçe ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Sivasspor'un da rakiplerinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri, bugün saat 14:00'da İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen kura töreniyle belli oldu.

FENERBAHÇE EĞER ELERSE...

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe'nin, 3. eleme turundaki rakibini geçmesi halinde play-off turundaki rakibi Avusturya Wien oldu. Sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak ve ilk maçını 4 Ağustos Perşembe günü evinde oynayacak.

SİVASSPOR, PLAY-OFF TURUNDA

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor da Avrupa arenasındaki yoluna, UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak. Sivasspor, Malmö - Diddeleng eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

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Sivasspor fenerbahçe
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