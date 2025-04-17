Fenerbahçe ve Zenit'ten dev iş birliği! Resmi kanallar aracılığıyla duyuruldu

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla Zenit ile olan iş birliğinin kapsamını ve süresini açıkladı. 2023 yılında başlayan ve her iki kulüp için de önemli kazanımlar sağlayan bu ortaklık, yapılan yeni anlaşmayla 2028 yılına kadar devam edecek.

ERKEK FUTBOL, KADIN FUTBOL VE ERKEK BASKETBOL KAPSAMDA

Yapılan açıklamada, iş birliğinin sadece erkek futbol takımıyla sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ve Erkek Basketbol Takımı'nı da kapsayacağı belirtildi. Bu geniş kapsamlı ortaklık sayesinde, farklı branşlarda çeşitli projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

FENERBAHÇE'DEN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Sarı-lacivertli kulüp, Zenit ile olan bu uzun vadeli iş birliğini "önemli bir iş ortaklığı" olarak nitelendirdi. Açıklamada, "Kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın iki kulüp için de faydalı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Bu ifade, Fenerbahçe'nin bu ortaklığa verdiği önemi açıkça ortaya koyuyor.