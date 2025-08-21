SPOR

Fenerbahçe West Ham'dan Edson Alvarez'i açıklıyor! Yıldız oyuncunun transfer rakamları ortaya çıktı... İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ile oynanan ilk karşılaşmanın ardından transfere hız verdi. Orta sahaya bir takviye arayan sarı lacivertliler Edson Alvarez için West Ham ile her konuda anlaştı.

Burak Kavuncu
Edson Alvarez

MEK Meksika
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: West Ham United
Süper Lig devi Fenerbahçe, İngiltere’nin West Ham kulübünden Edson Alverez'i kiralık olarak kadrosuna katıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI!

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için hem kulübü West Ham hem de oyuncuyla anlaşma sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONU BELLİ OLDU

Haberin detayında Fenerbahçe'nin bu transferi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gerçekleştirdiği belirtilirken, Sky Sport geçtiği haberde Alverez'in satın alma opsiyonunun 22 milyon euro olduğunu duyurdu.

KİRALAMA BEDELİ AÇIKLANIYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Edson Alvarez Fenerbahçe’den yıllık 4 milyon euro karşılığı imzaya hazırlanırken, sarı lacivertliler İngiliz kulübüne 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Öte yandan yıldız oyuncunun 21 Ağustos tarihinde İstanbul’a sağlık kontrollerinden geçmeye geleceği aktarıldı.

