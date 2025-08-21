Fenerbahçe West Ham'dan Edson Alvarez'i açıklıyor! Yıldız oyuncunun transfer rakamları ortaya çıktı... İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi Fenerbahçe, İngiltere’nin West Ham kulübünden Edson Alverez'i kiralık olarak kadrosuna katıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI!

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için hem kulübü West Ham hem de oyuncuyla anlaşma sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONU BELLİ OLDU

Haberin detayında Fenerbahçe'nin bu transferi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gerçekleştirdiği belirtilirken, Sky Sport geçtiği haberde Alverez'in satın alma opsiyonunun 22 milyon euro olduğunu duyurdu.

KİRALAMA BEDELİ AÇIKLANIYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Edson Alvarez Fenerbahçe’den yıllık 4 milyon euro karşılığı imzaya hazırlanırken, sarı lacivertliler İngiliz kulübüne 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Öte yandan yıldız oyuncunun 21 Ağustos tarihinde İstanbul’a sağlık kontrollerinden geçmeye geleceği aktarıldı.