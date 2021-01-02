Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'ye 2 müjde birden geldi.
Sarı - lacivertlilerde Luiz Gustavo ve Ozan Tufan'ın koronavirüs testleri negatife döndü.
Ozan Tufan, takımının bugünkü antrenmanına çıkarken, Luiz Gustavo çalışmada yer almadı.
Öte yandan sarı - lacivertlilerde Ozan Tufan, Erol Bulut'un kadroda yer vermesi halinde Kasımpaşa deplasmanında forma giyebilecek. Kovid protokolünce 10 günü doldurmayan Luiz Gustavo ise karşılaşmada yer alamayacak.
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