Fenerbahçe'ye 22 milyon Euro ödeme çıktı!

Spor medyasında gündem, Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Edson Alvarez hakkında ortaya atılan flaş transfer detayıyla hareketlendi. Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin Meksikalı oyuncuyu kiralarken zorunlu satın alma maddesiyle aldığını iddia etti.

"22 MİLYON EURO'LUK ZORUNLU MADDE VAR"

Serdar Ali Çelikler, yaptığı değerlendirmede Fenerbahçe’nin Alvarez’i kiralama formülüyle kadrosuna kattığını, ancak sözleşmede 22 milyon Euro tutarında zorunlu satın alma maddesi bulunduğunu ifade etti. Çelikler’in iddiasına göre, sezon sonunda şartlar oluştuğunda Fenerbahçe bu bedeli ödemekle yükümlü olacak.

FENERBAHÇE CEPHESİNDEN ŞİMDİLİK SESSİZLİK

Sarı-lacivertli kulüpten iddiaya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak Alvarez’in performansı, taraftarları ikiye bölmüş durumda.