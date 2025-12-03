SPOR

Fenerbahçe'ye 22 milyon Euro ödeme çıktı!

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe’nin Edson Alvarez transferinde 22 milyon Euro’luk zorunlu satın alma maddesi bulunduğunu öne sürdü.

Emre Şen
Edson Alvarez

Edson Alvarez

MEK Meksika
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Spor medyasında gündem, Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Edson Alvarez hakkında ortaya atılan flaş transfer detayıyla hareketlendi. Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin Meksikalı oyuncuyu kiralarken zorunlu satın alma maddesiyle aldığını iddia etti.

"22 MİLYON EURO'LUK ZORUNLU MADDE VAR"

Fenerbahçe ye 22 milyon Euro ödeme çıktı! 1

Serdar Ali Çelikler, yaptığı değerlendirmede Fenerbahçe’nin Alvarez’i kiralama formülüyle kadrosuna kattığını, ancak sözleşmede 22 milyon Euro tutarında zorunlu satın alma maddesi bulunduğunu ifade etti. Çelikler’in iddiasına göre, sezon sonunda şartlar oluştuğunda Fenerbahçe bu bedeli ödemekle yükümlü olacak.

FENERBAHÇE CEPHESİNDEN ŞİMDİLİK SESSİZLİK

Fenerbahçe ye 22 milyon Euro ödeme çıktı! 2

Sarı-lacivertli kulüpten iddiaya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak Alvarez’in performansı, taraftarları ikiye bölmüş durumda.

