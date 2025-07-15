Fenerbahçe'ye Asensio ve Skriniar transferleri için ilginç öneri! PSG, Yusuf Akçiçek'i takas formulünde saydı...

Bu sezon kadrosunu yıldızlar topluluğu olarak inşa etmek isteyen Fenerbahçe’de hedefte tek uçakla 2 yıldız indirmek var. Fransız temsilcisi PSG’den Asensio ve Skriniar’ı kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertlilere cevap gecikmedi. Paris Saint-Germain, Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Yusuf Akçiçek’i Skriniar ve Asensio transferinde takas olarak istediğini bildirdi. Fenerbahçe yönetimi teklifi düşünmek için süre istedi.

ASENSIO BEKLETİYOR

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Paris Saint Germain'in ardından Marco Asensio ile de anlaşmaya varmıştı. Oyuncu sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a davet edildi. Yıldız futbolcunun transferin tamamlanması için kısa bir süre istediği ve süreci beklettiği öğrenildi.

ISRARLA SKRINIAR

Teknik direktör Jose Mourınho’nun kadroya katılmasını ısrarla istediği ilk isim olan yıldız stoper Milan Skriniar için geri sayım başladı. Sarı lacivertliler yıldız oyuncu için, PSG ile bonservis ücreti olarak 12 milyon Euro artı 3 milyon Euro bonuslar şeklinde anlaştı. Slovak milli oyuncunun alacağı ücretin ise bonuslarla birlikte 9 milyon Euro olduğu gelen bilgiler arasında.