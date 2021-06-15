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Fenerbahçe'ye Belçika'dan stoper geliyor

15.06.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defans hattını güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Royal Antwerp'de forma giyen Aurelio Buta ile ilgilendiği iddia edildi. 24 yaşındaki futbolcu, futbolcunun adı uzun süredir Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılıyor.

Fenerbahçe'ye Belçika'dan stoper geliyor

Yeni sezonda defans hattını güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Belçika basınından Voetbalbelgie.be'nin Türk basınına dayandırdığı habere göre, sarı lacivertliler Belçika ekibi Royal Antwerp'de forma giyen Aurelio Buta ile ilgileniyor. Haberde 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye yakın olduğu belirtildi. Angola asıllı Portekizli futbolcunun adı uzun süredir Beşiktaş ve Galatasaray 'la da anılıyor.

19 LİG MAÇI OYNADI

2018 yılından beri Royal Antwerp'in kadrosunda bulunan Buta, geçtiğimiz sezon Belçika ekibiyle 19 lig maçında 3 asistle oynadı.

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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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