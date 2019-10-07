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Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Nabil Dirar'dan

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.10.2019 10:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı süren Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte forma giyen Nabil Dirar'ın kasığında fıtık olduğu anlaşıldı. Dirar ameliyat olursa 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Nabil Dirar'dan

Nabil Dirar, bir süredir kasığındaki ağrılarla sahaya çıkıyordu. Hasan Ali’nin yokluğunda sol bekte görev yapan Faslı futbolcu, bazı maçlarda ağrı kesici iğneyle oynayabildi.

Tecrübeli oyuncunun detaylı muayenesinde, kasık fıtığı olduğu anlaşıldı. Fas Milli Takımı’ndan affını isteyen Dirar’ın ne zaman ameliyat olacağı belli değil...

Başarılı oyuncunun, Hasan Ali’nin tam olarak hazır hale gelmesinin ardından bıçak altına yatması muhtemel... Dirar ameliyat olursa, 1 ay sahalardan uzak kalacak.

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