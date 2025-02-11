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Fenerbahçe'ye Brezilyalı golcü! Sürpriz transferi gelir gelmez Burak Yılmaz kaptı... Gece yarısı 'Sambacı' operasyonu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.02.2025 10:33
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Fenerbahçe, gece yarısı sürpriz bir transfere imza attı. Ara transfer dönemini hareketli geçiren sarı-lacivertliler, 20 yaşaındaki Brezilyalı golcü futbolcu Gabriel Souza da Silva'yı kadrosuna kattı. Genç santraforla ilgili sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Çubuklu formayı giymeye hazırlanan genç yeteneği gelir gelmez Burak Yılmaz kaptı. Gabriel Souza da Silva Kasımpaşa'ya kiralandı.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı golcü! Sürpriz transferi gelir gelmez Burak Yılmaz kaptı... Gece yarısı 'Sambacı' operasyonu

Fenerbahçe Gabriel Souza da Silva'yı kadrosuna kattı. Sürpriz transfer anlaşması gece yarısı geldi. Jose Mourinho'nun isteği üzerine ara transfer döneminde Milan Skriniar, Anderson Talisca, Ognjen Mimovic ve Diego Carlos'u kadrosuna katan sarı-lacivertli takım, sürpriz bir isimle daha sözleşme imzaladı.

GABRIEL SOUZA FENERBAHÇE'DE

Brezilya basınından Vene Casagrande'nin haberine göre; Fenerbahçe, Vasco da Gama'da forma giyen 19 yaşındaki forvet Gabriel Souza da Silva'yı kadrosuna kattı.

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GELİR GELMEZ BURAK YILMAZ KAPTI, KASIMPAŞA'YA KİRALANIYOR

Söz konusu haberde Fenerbahçe'nin, oyuncuyu sezon sonuna kadar Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya kiralayacağı aktarıldı. Öte yandan Kanarya, oyuncuyla gelecek sezon başından başlayacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'nin genç oyuncu için Brezilya ekibine ödeyeceği bonservis bedeline dair ise haberde detaya yer verilmedi.

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BONSERVİS ÜCRETİ 3.5 MİLYON EURO

1.90 boyundaki Brezilyalı santrfor, Vasco da Gama formasıyla 8 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetmeyi başardı. Genç oyuncu isminin kısaltması olarak 'GB' lakabını kullanıyor. Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, kadrosuna kattığı Gabriel Souza da Silva transferi için Vasco da Gama'ya 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İki kulüp arasındaki imzalar atıldı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Kasımpaşa Burak Yılmaz fenerbahçe Gabriel Souza da Silva
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