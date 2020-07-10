Fenerbahçe'ye Carlos Eduardo transferinde Ronaldo engeli

Kısa süre öncesine kadar Fenerbahçe'nin gelecek sezon transfer hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen Carlos Eduardo için sürpriz bir gelişme yaşandı.İddialara göre gelecek sezon kuracağı kadroyla üst sıralara oynamak isteyen Real Valladolid, radarına Carlos Eduardo'yu aldı.

SÖZLEŞMESİ EKİM'DE BİTİYOR

Kısa süre önce kulübü Al Hilal ile yeniden sözleşme imzalayan ve Ekim'e kadar sürecek kontratı sonrasında boşa çıkacak Eduardo için Valladolid Başkanı Ronaldo'nun bizzat devreye girdiği ifade edildi.Carlos Eduardo bu sezon toplamda 25 maça çıkarken 14 gol 1 asist üretti.

