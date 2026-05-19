Fenerbahçe'ye Conte bombası! Napoli ile ipler koptu

İtalya Serie A devi Napoli'de teknik direktör Antonio Conte dönemi oldukça çalkantılı bir şekilde sona eriyor. Geçtiğimiz sezon takımı uzun yıllar sonra şampiyonluğa ulaştıran 56 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı ile yönetim arasındaki bağların tamamen koptuğu ve resmi ayrılığın an meselesi olduğu ortaya çıktı.

NAPOLİ'DE BEKLENEN AYRILIK: SÖZLEŞME FESHEDİLİYOR

Çizme basınına ve kulübe yakın kaynaklara dayandırılan son haberlere göre; Conte ile kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis arasında takımın geleceği, transfer bütçesi ve yeni sezon planlaması ekseninde derin fikir ayrılıkları yaşanıyor. Tarafların sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesi yönünde masaya oturduğu ve ayrılık kararının, sezonun son maçı olan Udinese karşılaşmasının hemen ardından resmiyet kazanacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Pisa'yı 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyan ve 73 puanla ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Napoli'de Conte, bu sezon Serie A'da çıktığı 37 maçta 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Şampiyonluk ipini ise 86 puanla Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter göğüsledi.

FENERBAHÇE'DE HAKAN SAFİ'DEN FLAŞ CONTE HAMLESİ

İtalyan teknik adamın serbest kalmaya hazırlanması, Avrupa transfer pazarını hareketlendirirken en dikkat çekici iddia Türkiye'den geldi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; efsanevi isim Paolo Maldini ile danışmanlık görevi için görüşen Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, teknik direktörlük koltuğu için de Antonio Conte ile resmi temaslara başladı. Safi cephesinin İtalyan hocayla yaptığı ilk görüşmelerin oldukça olumlu geçtiği ve tarafların anlaşma zemini aradığı iddia edildi.