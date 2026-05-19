Süper Lig'de bahis depremi! Kayserispor tescilin iptalini istiyor

Trendyol Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Türk futbolunu temelden sarsacak tarihi bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Kayserispor cephesi, ligin şaibeli hale geldiğini öne sürerek tescil işlemlerinin durdurulması talebiyle harekete geçti ve resmi kurumlara başvuru kararı aldı.

ŞOK GEREKÇE: BAŞKAN VE YÖNETİCİLER BAHİS OYNADI

Kayserispor'un bu benzeri görülmemiş başvurusunun arkasındaki iddia ise spor kamuoyunda adeta deprem etkisi yarattı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kayserispor, Süper Lig'de görev yapan bazı kulüp başkanlarının ve yöneticilerin bahis oynadığını öne sürerek, bu durumun ligin adaletine gölge düşürdüğünü savundu. Kulübün, iddialarını içeren resmi dilekçeleri bugün eş zamanlı olarak TFF, UEFA ve FIFA'ya göndereceği öğrenildi.

SÜRECİ BAKİ ERSOY YÖNETİYOR! DEVLET BAHÇELİ'YE SUNUM

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Bu kritik süreci bizzat yürüten MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, konuyu uluslararası arenaya taşımaya kararlı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den özel bir randevu talep ettiği belirtilen Ersoy'un, yurt içindeki temaslarını da hızlandırdığı kaydedildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kritik bir zirve gerçekleştiren Ersoy, Süper Lig’in neden tescil edilmemesi gerektiğine dair hazırladığı tüm bilgi, belge ve dosyaları Bahçeli’ye aktardı.

TFF'DEN JET HIZINDA AÇIKLAMA: "GÜNDEMİMİZDE YOK"

TFF, Kayserispor'un çağrısının ardından açıklama yaptı. TFF yetkilileri, "Küme düşmeme gibi bir konu gündemimizde değil. Türk futbolunu temizlemeye çalışıyoruz. Böyle bir karar bizi geriye götürür." ifadelerini kullandı.