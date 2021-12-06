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Fenerbahçe'ye derbi öncesi iyi haber! Valencia'dan süper dönüş

06.12.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı Rizespor galibiyetinden sonra Fenerbahçe'de Frankfurt maçının hazırlıklarına geçildi. Sakatlığı atlatan Valencia, takıma katıldı. Altay ve Mert Hakan'ın da tedavi süreci iyi geçiyor. Valencia'nın performansı teknik ekibin yüzünü güldürdü.

Fenerbahçe'ye derbi öncesi iyi haber! Valencia'dan süper dönüş
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Rizespor'u 4-0 geçen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki Frankfurt maçına hazırlıklarına hemen başladı. Konyaspor maçından sonra koltuk değnekleriyle görülen Enner Valencia, hızlı dönüş yaptı.

TOPLA ÇALIŞTI

Sakatlığı atlatan Enner Valencia, topla çalışma yaptı. Valencia'nın fit görüntüsü ve isteği teknik ekibin yüzünü güldürdü. Tecrübeli golcünün Beşiktaş derbisine yetişeceği belirtildi.

EKSİK KALMAYACAK

Altay Bayındır, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken; Enner Valencia sahada topla çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş ise günü tedavi programıyla tamamladı. Altay ve Mert'in de dönüşüyle Fenerbahçe tam kadro olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Enner Valencia
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