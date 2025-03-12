Fenerbahçe'ye dev gibi bir orta saha! Süper Lig'den bir takım daha talip...

Portekiz'in Boavista takımında forma giyen Gineli orta saha oyuncusu Ibrahima Camara, gösterdiği istikrarlı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. Fenerbahçe'de oyuncu ile yakından ilgileniyor.

FENERBAHÇE DEVREDE

Africafoot'un haberine göre, Fenerbahçe, 26 yaşındaki defansif orta sahayı gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor. Camara'nın sözleşmesi 2026 yılına kadar devam etse de, oyuncunun temsilcileriyle ilk temasın kurulduğu ve transfer fikrine sıcak baktığı belirtiliyor. İddiaya göre, Fenerbahçe'nin yanı sıra, Türkiye'den Konyaspor ve Fransa Ligue 2 ekiplerinden Dunkerque de Camara'yı yakından takip ediyor. Özellikle Konyaspor'un oyuncuyla uzun süredir ilgilendiği ifade ediliyor.

GÜÇLÜ FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Ibrahima Camaara, kariyerine Sporting Braga altyapısında başlamış, ardından Moreirense ve 2022’de 1 milyon euro bonservis bedeliyle Boavista’ya transfer olmuştur. Portekiz Ligi’nde bugüne kadar 152 maçta forma giyen Camará, 3 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çekerken, istikrarlı oyunuyla Avrupa kulüplerinin radarına girmiştir. 1,90 metre boyunda olan 26 yaşındaki oyuncu, güçlü fiziksel yapısı, top kapma becerisi ve saha içindeki oyun görüşüyle tanınır.