Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic'ten kötü haber geldi! İspanyol basını anlaştığı takımı duyurdu

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kala birçok kulüp yeni sezon hazırlıklarına başlarken, lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe'de de temaslar sıklaşmış durumda. Sarı-Lacivertliler yeni sezon öncesi kadrosunu erkenden hazır duruma getirmek isterken, öncelikli olarak kaleci transferinde birçok ismi gündemine almıştı.

FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER!

Listenin ilk sırasında ise Hırvat kaleci Dominik Livakovic yazılırken tecrübeli eldivenden Sarı-Lacivertliler'e kötü haber geldi. İspanyol basınındaki haberlere göre Livakovic İspanya'nın köklü ekibi Villarreal ile prensip anlaşmasına vardı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Relevo'nun haberine göre; La Liga ekiplerinden Villarreal'in de istediği Livakovic ile İspanyol ekibi prensip anlaşmasına vardı. Haberde, buna rağmen Villarreal'in henüz Dinamo Zagreb ile Livakovic için anlaşma sağlayamadığının da altı çizildi.

Bu sezon toplam 49 maça çıkan Dominik Livakovic, 49 gole engel olamadı. 28 yaşındaki file bekçisi 13 maçta da kalesini gole kapadı.

