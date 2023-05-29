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Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic'ten kötü haber geldi! İspanyol basını anlaştığı takımı duyurdu

29.05.2023 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de gündem kaleci transferi... Sarı-Lacivertliler'in listenin ilk sırasına yazdığı Dominik Livakovic için İspanya'dan kötü haber geldi. İspanyol basınındaki habere göre, Hırvat eldiven Villarreal ile prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic'ten kötü haber geldi! İspanyol basını anlaştığı takımı duyurdu
Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
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Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kala birçok kulüp yeni sezon hazırlıklarına başlarken, lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe'de de temaslar sıklaşmış durumda. Sarı-Lacivertliler yeni sezon öncesi kadrosunu erkenden hazır duruma getirmek isterken, öncelikli olarak kaleci transferinde birçok ismi gündemine almıştı.

FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER!

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Listenin ilk sırasında ise Hırvat kaleci Dominik Livakovic yazılırken tecrübeli eldivenden Sarı-Lacivertliler'e kötü haber geldi. İspanyol basınındaki haberlere göre Livakovic İspanya'nın köklü ekibi Villarreal ile prensip anlaşmasına vardı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

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Relevo'nun haberine göre; La Liga ekiplerinden Villarreal'in de istediği Livakovic ile İspanyol ekibi prensip anlaşmasına vardı. Haberde, buna rağmen Villarreal'in henüz Dinamo Zagreb ile Livakovic için anlaşma sağlayamadığının da altı çizildi.

Bu sezon toplam 49 maça çıkan Dominik Livakovic, 49 gole engel olamadı. 28 yaşındaki file bekçisi 13 maçta da kalesini gole kapadı.

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