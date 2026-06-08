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Fenerbahçe'ye dönecek mi? Hollanda'dan Dirk Kuyt açıklaması

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından futbol yapılanmasında da değişikliğe gidiliyor. Yıldırım'ın göreve getirmeyi düşündüğü Dirk Kuyt için Hollanda kulübü Dordrecht'ten açıklama geldi.

Fenerbahçe'ye dönecek mi? Hollanda'dan Dirk Kuyt açıklaması

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın futbol yapılanmasında göreve getirmeyi düşündüğü Dirk Kuyt için Hollandalı teknik adamın kulübü Dordrecht'ten açıklama geldi.

"KİMSE BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEDİ"

Dordrecht Genel Müdürü Hans de Zeeuw, Kuyt'ın isminin Fenerbahçe ile anılması ve takımdan ayrılma ihtimaliyle ilgili konuşarak, "Her ihtimali göz önünde bulunduruyoruz. Bir Türk yatırımcımız var ve o bize bunun gündemdeki bir konu olduğunu açıkça belirtti. Türk medyasında da bu konuda gündeme geldi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ye dönecek mi? Hollanda dan Dirk Kuyt açıklaması 1

Zeeuw, Kuyt için Türkiye'den kendileriyle iletişime geçen olmadığını söyleyerek, "Orada böyle bir durum olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bunu ciddiye almamak garip olur ancak şimdilik Türkiye'den kimse bizimle iletişime geçmedi." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe ye dönecek mi? Hollanda dan Dirk Kuyt açıklaması 2


45 yaşındaki teknik direktör Dirk Kuyt'ın, kulübüyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım fenerbahçe
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