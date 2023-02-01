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Fenerbahçe'ye dün imza atan Emre Demir, takımdan ayrılıyor! Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda yarım sezonluk kiralanacak!

01.02.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, FC Barcelona forması giyen 19 yaşındaki Emre Demir ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İstanbul'a gelerek takıma katılan genç oyuncu için Jorge Jesus'tan flaş bir rapor geldi. Emre Demir'in mevkisinde yeterince oyuncu olduğunu söyleyen Portekizli çalıştırıcı, genç oyuncunun yaklaşık 1 sezondur profesyonel maç oynamadığını belirterek yarım sezon için başka bir takıma kiralanması gerektiğini söyledi. Fenerbahçe yönetimi ise bu karara saygı duyarak ilk adımları attı.

Fenerbahçe'ye dün imza atan Emre Demir, takımdan ayrılıyor! Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda yarım sezonluk kiralanacak!
Emre Demir

Emre Demir

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
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Fenerbahçe, Barcelona forması giyen orta saha oyuncusu Emre Demir’in transferini resmi olarak duyurdu. Sarı-lacivertliler, genç oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

“BİR AN ÖNCE ÇUBUKLU FORMAYI GİYMEK İSTİYORUM” DEDİ AMA...

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Fenerbahçe forması giyecek olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren Emre Demir de, “Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana ‘Fenerbahçe kulübü seni istiyor’ diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarımızın önüne çıkmak ve çubuklu formayı giymek istiyorum. Taraftarlarımızdan çok fazla destek mesajı geldi. Herkese teşekkür ederim. İnşallah şampiyonluğun bu sene geleceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

YARIM SEZON KİRALIK

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Henüz Fenerbahçe formasını terletemeden takımdan ayrılma yolu gözüken Emre Demir için Jorge Jesus'un verdiği rapor uygulanacak. Genç oyuncuyu yarım sezon Süper Lig'den bir takıma kiralamak için görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler, kısa süre içinde bu transferi de açıklayacak.

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