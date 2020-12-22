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Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü bir yıldız daha! Bedava transfer...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.12.2020 19:32 | Son Güncelleme

Yaz transfer döneminde 18 futbolcu kadrosuna katan Fenerbahçe'de işler özellikle stoper pozisyonunda istenilen seviyede ilerlemiyor. Son dönemlerde arka arkaya puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, penaltılardan da oldukça fazla sıkıntı yaşadı. Sportif Direktör Emre Belözoğlu Avrupa'ya çıkarma yaptı. Birçok isimle irtibat haline geçen Belözoğlu, ara transfe dönemi açılır açılmaz yıldızlara imzayı attıracak..

Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü bir yıldız daha! Bedava transfer...

Süper Lig'de son dönemlerde kaybettiği puanlarla zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu Avrupa'ya çıkartma yaptı.Stoper arayışlarına başlayan Emre Belözoğlu, F.Bahçe'nin ihtiyaçları doğrultusunda İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerde oynayan deneyimli yıldızlara yöneldi.Teknik direktör Erol Bulut'un da raporu doğrultusunda ara transferde F.Bahçe'de takıma 2-3 takviye yapılması bekleniyor.

Sadık Çiftpınar'ın performansı yeterli bulunmadı. Serdar Aziz ise sık sakatlanması sebebiyle iyi bir alternatif olarak kadroda yer alacak.Fenerbahçe özellikle savunma futbolcularının yaptığı hatalar sebebiyle oldukça basit goller yedi.Yaz transfer döneminde takıma katılan isimlerden yeterli verimi alamayan Erol Bulut'un kulübede alternatif isimler istediği belirtildi.Lemos'un sık sık hata yapması da yönetim ve teknik heyeti transfer yapmaya iten sebepler arasında yer alıyor.

İŞTE O İSİMLER

Juan Jesus

Transferde bir diğer hedef ise Roma forması giyen Juan Jesus oldu. Yıldız futbolcu ile yaz transfer döneminde de ilgilenen Fenerbahçe bu sefer işi bitirmek istiyor.İtalya Serie A'nın Roma takımında forma giyen Juan Jesus, bu sezon 9 maçta forma giyebildi. Jesus takımdan ayrılmayı kafasına koydu.

Omar Colley

İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'da forma giyen Omar Colley, Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimler arasında yer alıyor.28 yaşındaki Omar Colley, stoper pozisyonunda bu sezon 6 maça çıkarak 1 gol kaydetti.

Leo Duarte

Milan'da yeterli forma şansı yakalayamayan Leo Duarte de ara transfer döneminde kadroda düşünülen alternatif isimler arasında yer alıyor.Leo Duarte bu sezon Milan formasıyla 3 resmi karşılaşmada 117 dakika forma giyebildi.

Walter Kannemann

Walter Kannemann da Juan Jesus gibi öncelikli transfer adayları arasında yer alıyor. Walter Kannemann hazırlık maçlarında 6 kez Arjantin Milli Takımı formasını giydi. 1.84 boyundaki Kannemann savunma merkezindeki iki pozisyonda da oynayabiliyor, ayrıca sol bek mevkiinde de görev yapabiliyor.

Jerome Boateng

Fenerbahçe'nin hedefinde yer alan yıldız isimlerden biri de Bayern Münih forması giyen Jerome Boateng oldu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jerome Boateng'in takıma katılması için bütün kozlar oynanacak. Fenerbahçe savunmasının aradığı tecrübeli isim listesinde ilk sırada yer alan Boateng, Bayern Münih ile sözleşme uzatma şansına bağlı olarak teklifleri değerlendirecek.

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