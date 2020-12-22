Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü bir yıldız daha! Bedava transfer...

Süper Lig'de son dönemlerde kaybettiği puanlarla zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu Avrupa'ya çıkartma yaptı.Stoper arayışlarına başlayan Emre Belözoğlu, F.Bahçe'nin ihtiyaçları doğrultusunda İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerde oynayan deneyimli yıldızlara yöneldi.Teknik direktör Erol Bulut'un da raporu doğrultusunda ara transferde F.Bahçe'de takıma 2-3 takviye yapılması bekleniyor.

Sadık Çiftpınar'ın performansı yeterli bulunmadı. Serdar Aziz ise sık sakatlanması sebebiyle iyi bir alternatif olarak kadroda yer alacak.Fenerbahçe özellikle savunma futbolcularının yaptığı hatalar sebebiyle oldukça basit goller yedi.Yaz transfer döneminde takıma katılan isimlerden yeterli verimi alamayan Erol Bulut'un kulübede alternatif isimler istediği belirtildi.Lemos'un sık sık hata yapması da yönetim ve teknik heyeti transfer yapmaya iten sebepler arasında yer alıyor.

İŞTE O İSİMLER

Juan Jesus

Transferde bir diğer hedef ise Roma forması giyen Juan Jesus oldu. Yıldız futbolcu ile yaz transfer döneminde de ilgilenen Fenerbahçe bu sefer işi bitirmek istiyor.İtalya Serie A'nın Roma takımında forma giyen Juan Jesus, bu sezon 9 maçta forma giyebildi. Jesus takımdan ayrılmayı kafasına koydu.