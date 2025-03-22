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  4. Fenerbahçe'ye Edin Dzeko'dan kötü haber geldi! Ameliyat olma ihtimali bile var

Fenerbahçe'ye Edin Dzeko'dan kötü haber geldi! Ameliyat olma ihtimali bile var

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.03.2025 13:34
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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli milli futbolcusu Edin Dzeko'nun burnunda kırık tespit edildi. Dün akşam oynanan Romanya maçında sakatlanan Dzeko'nun ameliyat edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Fenerbahçe'ye Edin Dzeko'dan kötü haber geldi! Ameliyat olma ihtimali bile var
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe kulüpten alınan bilgiye göre, milli takımında bulunan Dzeko'nun burnundaki kırık nedeniyle 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

AMELİYAT KESİN DEĞİL

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Tecrübeli futbolcu, salı günü İstanbul'a gelecek ve kulüp doktorları tarafından kontrol edilecek. Ameliyat olup olmayacağı henüz belli olmayan Dzeko'nun durumuna bakılacağı aktarıldı.

FUTBOL OYNAMAK İSTİYOR

dzeko

Dzeko'nun yaşadığı sakatlıktan dolayı moralinin çok bozuk olduğu fakat gerekirse maske ile oynayıp Fenerbahçe'yi yalnız bırakmak istemediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
dzeko fenerbahçe
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