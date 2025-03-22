Fenerbahçe'ye Edin Dzeko'dan kötü haber geldi! Ameliyat olma ihtimali bile var

Fenerbahçe kulüpten alınan bilgiye göre, milli takımında bulunan Dzeko'nun burnundaki kırık nedeniyle 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

AMELİYAT KESİN DEĞİL

Tecrübeli futbolcu, salı günü İstanbul'a gelecek ve kulüp doktorları tarafından kontrol edilecek. Ameliyat olup olmayacağı henüz belli olmayan Dzeko'nun durumuna bakılacağı aktarıldı.

FUTBOL OYNAMAK İSTİYOR

Dzeko'nun yaşadığı sakatlıktan dolayı moralinin çok bozuk olduğu fakat gerekirse maske ile oynayıp Fenerbahçe'yi yalnız bırakmak istemediği öğrenildi.