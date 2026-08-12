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Sessiz sedasız veda etti! Fenerbahçe'nin yıldızı son maçına çıktı

Fenerbahçe'de Fred'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Atletico Mineiro ile prensipte anlaştığı iddia edilen Brezilyalı futbolcunun Sturm Graz maçının ardından taraftara üçlü çektirmesi dikkat çekti. İsmail Kartal'ın açıklamaları ise ayrılık ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

Sessiz sedasız veda etti! Fenerbahçe'nin yıldızı son maçına çıktı
Cevdet Berker İşleyen
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Fred'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilyalı futbolcunun ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile prensipte anlaşmaya vardığı öne sürülürken, Sturm Graz karşılaşmasının ardından sergilediği hareket kafaları karıştırdı.

SON MAÇINA ÇIKTI

Sessiz sedasız veda etti! Fenerbahçe nin yıldızı son maçına çıktı 1

Sturm Graz karşılaşmasının ardından tribünlere yönelen Fred, sarı-lacivertli taraftarların yanına giderek üçlü çektirdi. Brezilyalı orta sahanın bu hareketi, takımda kalacağı yönünde yorumlanırken geleceğiyle ilgili belirsizlik ise devam ediyor.

"HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Daha önce Fred'in Fenerbahçe'de kalacağını belirten teknik direktör İsmail Kartal, Sturm Graz maçının ardından oyuncunun geleceğiyle ilgili soruya bu kez daha temkinli bir yanıt verdi.

Kartal, "Yönetimimiz bu konuda çalışıyor. Yönetim ile arasında bazı şeyler var. Bekleyelim bakalım ne olacak. Futbolda her an her şey değişebilir." ifadelerini kullandı.

Sessiz sedasız veda etti! Fenerbahçe nin yıldızı son maçına çıktı 2

FENERBAHÇE'DE 128 MAÇTA FORMA GİYDİ

2023 yazında Manchester United'dan yaklaşık 10 milyon euro karşılığında transfer edilen Fred, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 128 karşılaşmada görev yaptı.

Brezilyalı futbolcu, bu maçlarda 12 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.

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İsmail Kartal son dakika fenerbahçe fred
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