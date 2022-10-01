Fenerbahçe'ye geldi perişan oldu! Devler peşindeydi...

Bu sezon Jorge Jesus ile mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe 1 maç eksikle ilk 7 haftanın sonunda 16 puanla 6. sırada yer alıyor. Portekizli çalıştırıcı ile iyi bir hava yakalayan Sarı-Lacivertliler'de Başkan Ali Koç'un bu sezon kupayı müzeye götürebilmek için hummalı çalışmaları sürerken, kulübün başına geldiği dönemdeki ilk icraatlerinden biri olan Berke Özer transferine dair flaş bir iddia ortaya atıldı.

BEDELSİZ OLARAK AYRILDI

2018 yılında takımın yeni başkanı olarak Aziz Yıldırım'ın yerine göreve başlayan Ali Koç, ilk olarak Altınordu altyapısından yetişen kaleci Berke Özer'i 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katmış, ancak büyük umutlarla transfer edilen Özer, önce Westerlo'ya kiralık olarak gönderilmiş sonrasında ise sezon başında bedelsiz olarak Portekiz ekibi Portimonense'ye satılmıştı.

DEVLER PEŞİNDEYDİ

Fenerbahçe’ye gelmeden önce Avrupa devlerinin gündeminde olan genç kaleci için 9 Mart 2018 tarihli L’Equipe gazetesi Barcelona, Juventus, Borussia Dortmund, Chelsea ve PSV Eindhoven’ın Berke Özer'i transfer etmek istediği haberlerini okuyucularına aktarmıştı.

İSTİKRAR SAĞLAYAMADI

Ancak "çocukluk hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" diyerek Fenerbahçe'ye gelen Berke Özer, burada forma şansı bulamaması ve kiralık gönderilmesi nedeniyle istediği istikrarı bir türlü sağlayamazken verdiği bu karar nedeniyle pişman olduğu iddia edildi.

