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Fenerbahçe'ye Greenwood transferinde büyük şok!

Fenerbahçe'nin haftalardır üzerinde çalıştığı ve imza aşamasına getirdiği Mason Greenwood transferinde hesapları tamamen değiştiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertliler İngiliz süperstarı kadrosuna katmaya hazırlanırken, devreye giren LaLiga devi masaya sunduğu devasa teklif ve ikna projesiyle transferin seyrini bir anda başka bir boyuta taşıdı.

Fenerbahçe'ye Greenwood transferinde büyük şok!
Emre Şen
Mason Greenwood

Mason Greenwood

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Marsilya
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Fransız spor basınının saygın kuruluşlarından L'Equipe'te yer alan flaş habere göre; Fenerbahçe'nin adım adım sona yaklaştığı Mason Greenwood transferine Atletico Madrid resmen dahil oldu. İspanyol devinin, yıldız oyuncunun kulübü Marsilya'nın kapısını çalarak 45 milyon Euro net bonservis ve 5 milyon Euro bonus içeren astronomik bir teklif sunduğu ortaya çıktı.

Atletico Madrid yönetimi, sadece kulübü değil oyuncuyu da ikna etmek için kesenin ağzını açtı. Madrid ekibinin, 24 yaşındaki İngiliz yıldıza imaj haklarından pay içeren ve yıllık 5-6 milyon Euro net maaş kazandıracak 5 yıllık uzun soluklu bir sözleşme teklif ettiği aktarıldı.

FENERBAHÇE'NİN MASADAKİ TEKLİFİ

Fenerbahçe ye Greenwood transferinde büyük şok! 1

İspanyol devinin bu sürpriz hamlesine karşılık Fenerbahçe'nin masadaki teklifi de netliğini koruyor. Sarı-lacivertliler, Marsilya kulübüne 40 milyon Euro bonservis ve başarı bonusları önerirken, Greenwood'u ikna etmek için yıllık 7-8 milyon Euro net maaş içeren 4 yıllık oldukça cazip bir kontrat sunmuştu. Maddi olarak Fenerbahçe'nin oyuncuya sunduğu şartlar daha yüksek olsa da, Atletico Madrid'in sunduğu proje ibreyi değiştirdi.

"GRIEZMANN'IN YERİNİ ALACAKSIN"

Fenerbahçe ye Greenwood transferinde büyük şok! 2

Transferde yoğun bir mesai harcayan Atletico Madrid yönetimi, Greenwood'u ikna etmek için sportif argümanları devreye soktu. İspanyol kurmayların İngiliz yıldıza; kulüp efsanesi Antoine Griezmann'ın yerini alacağı, Avrupa'nın en elit kulüplerinden birinde idol haline geleceği ve buradan yeniden İngiltere Premier Lig'e dönüş biletini cebine koyabileceği yönünde güçlü bir sunum yaptığı öğrenildi.

Ayrıca İspanyol yetkililerin, Fenerbahçe'nin bu transferin alternatifi olarak Malcom ve Luiz Henrique gibi isimlerle de görüştüğünü oyuncu cephesine ileterek psikolojik bir baskı kurduğu iddia edildi.

GREENWOOD'UN TERCİHİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe ye Greenwood transferinde büyük şok! 3

Yaşanan bu baş döndürücü gelişmelerin ardından gözler Mason Greenwood'un vereceği karara çevrildi. Daha önceki kariyerinde Madrid'de yaşayan ve şehre büyük bir uyum sağlayan genç yıldızın, yeniden İspanya'ya dönmeye çok sıcak baktığı ifade edildi. Hatta Greenwood'un, kalbinin Atletico Madrid'den yana olduğunu Marsilya'daki takım arkadaşlarıyla da paylaştığı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe yönetiminin bu şok pürüz karşısında nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Mason Greenwood
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Üç kuruş kar edelim derken elinizdeki oyuncuyu kaçırdınız her sene aynı maçlar başlar transferler bitmez ne var bir sezonda zamanında yeriştirin yine hüsran
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