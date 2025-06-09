Fenerbahçe'ye gün doğdu! 30 milyon Euro, Gyökeres transferinin iptal olmasına bakıyor...

Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri için devreye girdi. Osimhen transferinde eli boş dönen Suudi Arabistan devi, forvet transferinde gözünü karartmış durumda...

İLK HEDEF GYÖKERES!

Victor Osimhen transferinde istediğini alamayan Al Hilal, Gyökeres'e talip oldu. Geride bıraktığımız sezonda Victor Gyökeres, Sporting formasıyla adeta rakip kalelere gol oldu yağdı. 52 resmi karşılaşmada 54 gol kaydeden İsveçli forvet için düğmeye basan Al Hilal, Avrupa devleriyle yarış halinde. Birçok talibi olan Gyökeres'i ikna etmeleri durumunda Al Hilal'in yeni forveti Gyökeres olacak.

İKİNCİ PLAN EN-NESYRİ!

Al Hilal'in ikinci istediği isim ise Fenerbahçeli En-Nesyri. Gyökeres transferinde istediklerini alamamaları durumunda Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro önereceğini şimdiden bildiren Suudi Arabistan devi beklemeye geçti. Gyökeres transferi iptal olduğu an En-Nesyri'ye resmi imza attırılacak.