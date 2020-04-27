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Fenerbahçe'ye İsrail'den gol ve asist makinesi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.04.2020 08:55 | Son Güncelleme

Süper Lig'e verilen koronavirüs arası nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren sarı lacivertliler, yüksek maliyeti olmayan isimlere yöneldi. Fenerbahçe'nin son gözdesini ise İsrail basını yazdı. İddiaya göre Sarı Lacivertliler, 26 yaşındaki Omer Atzili'yi gündemine aldı.

Fenerbahçe'ye İsrail'den gol ve asist makinesi

Gelecek sezonun kadro yapılandırmasına şimdiden başlayan Kanarya, taraftarının beklemediği ancak büyük yeteneklere sahip olan bir isimle temasa geçti. Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen arada sarı lacivertliler öncelikle teknik direktör konusunu çözmek istiyordu. Erol Bulut, Manuel Pellegrini, Marc Wilmots, Giampaolo gibi isimlerle görüşen Fenerbahçe, bir yandan teknik direktörler için anlaşma zemini hazırlarken, diğer yandan da kadro yapılandırmasını tamamlamak istiyor.

Kanarya, geçmiş yıllarda yaptığı gibi yıldızlara para yağdırmayacak. Özellikle koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen arada büyük mali zarara uğrayan Fenerbahçe, gelir dengesine uygun ve kısa sürede takıma katkı sağlayabilecek isimlere yöneliyor. Fenerbahçeli kurmayların ve scout ekiplerinin özellikle takip ettiği isimler Orta Doğu ve Afrika'da kendi takımlarının yıldızları konumunda bulunuyor.

İSRAİL BASINI YAZDI

Fenerbahçe'nin bu bağlamda giriştiği transfer operasyonlarından birinin de İsrail'de olduğu ortaya çıktı. Israelhayom.co.il adlı internet sitesi, 25 Nisan tarihinde okuyucularına aktardığı haberde, Fenerbahçe'nin şu anda Maccabi Tel-Aviv forması terleten 26 yaşındaki Omer Atzili'ye resmi teklifi yaptığını duyurdu.

26 yaşındaki futbolcu, İsrail'in şampiyonlarından Maccabi Tel-Aviv dışında, Avrupa'da sadece İspanyol Granada ekibinde kısa süre çalıştı. Bunun haricinde Avrupa'ya çıkmadı. Kulübü Omer'i ancak 2,9 milyon euroluk yüksek satın alma opsiyonuyla satmayı kabul edebilir. Ancak, corona virüsü krizinden sonra Avrupa takımlarının ekonomik durumu da Maccabi tarafından göze alınacak gibi gözüküyor. Atsili bu sezon 19 maçta 8 gol, 8 asistle oynadı. (Akşam)

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