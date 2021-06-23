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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan haber var

23.06.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile arasında ayrılık rüzgarları esen Luiz Gustavo'da tecrübeli futbolcunun menajeri açıklama yaptı.

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan haber var

Fenerbahçe'de geride kalan sezonun sonlarına doğru gözden düşen Luiz Gustavo'nun eski takımı Marsilya'ya döneceği iddia edilirken, flaş bir açıklama geldi.

Luiz Gustavo'nun menajeri Roger Wittmann "Marsilya haberleri taraftarların ve gazetecilerin ilgisini çekiyor ancak bir söylenti hakkında yorum yapmak istemiyorum. Luiz Gustavo'nun Marsilya'da güzel anılar bıraktığını ve taraftarların onu çok sevdiğini biliyorum. Marsilya yetkilileri ile konuşmadım. Söylentiler üzerine konuşmayız" ifadelerini kullandı.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
b.münihin şampiyon olduğu bir sezon haricinde bu adamın oynadığı hiçbir takım şampiyon olamamış, hatta bu sezon hariç takımlar ilk 5e bile girememiş b.minhte oynadığı o sezon sonunda da şampiyon kadrodan sadece bunu sepetlemişler josep ve mehmet topalı vasat diye gönderip bunu getirdiler adam fenrbehçede 60 maçta 2 gol 2 asistle oynadı josep 8taşı şampiyon yaptı

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