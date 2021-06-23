Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan haber var

Fenerbahçe'de geride kalan sezonun sonlarına doğru gözden düşen Luiz Gustavo'nun eski takımı Marsilya'ya döneceği iddia edilirken, flaş bir açıklama geldi.

Luiz Gustavo'nun menajeri Roger Wittmann "Marsilya haberleri taraftarların ve gazetecilerin ilgisini çekiyor ancak bir söylenti hakkında yorum yapmak istemiyorum. Luiz Gustavo'nun Marsilya'da güzel anılar bıraktığını ve taraftarların onu çok sevdiğini biliyorum. Marsilya yetkilileri ile konuşmadım. Söylentiler üzerine konuşmayız" ifadelerini kullandı.

(AKŞAM)



