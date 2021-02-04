Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo şoku

Brezilyalı futbolcunun dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildi. Ödemi indirmek için sağlık heyeti yoğun bir tedavi programı hazırladı.

Gustavo'nun Galatasaray derbisinde oynama ihtimali bulunmuyor. İyileşmesinin 2-3 haftayı bulabileceği konuşuluyor. Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas da cumartesi günkü derbide kesin olarak olmayacak.

İKİ MÜJDE VAR

Bu arada lider Fenerbahçe, ara vermeden Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı. Sakatlıklarını atlatan Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, idmanda yer aldı.

(AKŞAM)

