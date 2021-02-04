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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo şoku

04.02.2021 09:40 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo şoku

Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Luiz Gustavo'nun MR sonucu belli oldu.

Brezilyalı futbolcunun dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildi. Ödemi indirmek için sağlık heyeti yoğun bir tedavi programı hazırladı.

Gustavo'nun Galatasaray derbisinde oynama ihtimali bulunmuyor. İyileşmesinin 2-3 haftayı bulabileceği konuşuluyor. Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas da cumartesi günkü derbide kesin olarak olmayacak.

İKİ MÜJDE VAR

Bu arada lider Fenerbahçe, ara vermeden Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı. Sakatlıklarını atlatan Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, idmanda yer aldı.

(AKŞAM)

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