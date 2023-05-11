Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi piyangosu! 3 takım peşine düştü ve servet ödemeye hazırlar...

Bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıkan Michy Batshuayi, 11 gol atarak kendinden beklenen performansı ortaya koydu. Gösterdiği özverili oyunla yeniden Premier Lig takımlarının radarına giren Michy Batshuayi için konuşulan bonservis dudak uçuklattı.

3 PREMIER LİG TAKIMI YARIŞ İÇİNDE

Sezon başında 3.5 milyon euro bedelle takıma katılan 29 yaşındaki Michy Batshuayi için İngiliz ekipleri paraya kıymaya hazır. İngiliz basınında yer alan habere göre, 3 Premier Lig takımı, Michy Batshuayi için yarış içine girdi.

12 MİLYON EURO

Haberin detaylarında Michy Batshuayi için 12 milyon euro ödeneceği ve transferin kısa süre içinde açıklanacağı yazıldı. Yeniden İngiltere'ye dönmeye sıcak bakan Michy Batshuayi'nin ise Fenerbahçe'den gelecek haberi beklediği ifade edildi.



