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  4. Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi piyangosu! 3 takım peşine düştü ve servet ödemeye hazırlar...

Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi piyangosu! 3 takım peşine düştü ve servet ödemeye hazırlar...

11.05.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi sürprizi yaşanıyor. Sezon başında takıma katılan Belçikalı oyuncu, Premier Lig takımlarının kıskacına girmiş durumda. Sarı-lacivertli kulübe ulaşan teklifler sonrası yönetim beklemeye geçti ve düşünme kararı aldı.

Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi piyangosu! 3 takım peşine düştü ve servet ödemeye hazırlar...
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıkan Michy Batshuayi, 11 gol atarak kendinden beklenen performansı ortaya koydu. Gösterdiği özverili oyunla yeniden Premier Lig takımlarının radarına giren Michy Batshuayi için konuşulan bonservis dudak uçuklattı.

3 PREMIER LİG TAKIMI YARIŞ İÇİNDE

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Sezon başında 3.5 milyon euro bedelle takıma katılan 29 yaşındaki Michy Batshuayi için İngiliz ekipleri paraya kıymaya hazır. İngiliz basınında yer alan habere göre, 3 Premier Lig takımı, Michy Batshuayi için yarış içine girdi.

12 MİLYON EURO

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Haberin detaylarında Michy Batshuayi için 12 milyon euro ödeneceği ve transferin kısa süre içinde açıklanacağı yazıldı. Yeniden İngiltere'ye dönmeye sıcak bakan Michy Batshuayi'nin ise Fenerbahçe'den gelecek haberi beklediği ifade edildi.


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