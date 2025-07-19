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Fenerbahçe'ye Omar Fayed piyangosu! Tam 10 katına transfer oluyor...

Fenerbahçe’ye transferde piyango vurdu. 2023-2024 transfer sezonunda Mısır ekibi Mokawloon’dan transfer edilen Omar Fayed’e Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli talip oldu.

Fenerbahçe'ye Omar Fayed piyangosu! Tam 10 katına transfer oluyor...
Burak Kavuncu
Omar Fayed

Omar Fayed

MSR Mısır
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe’ye transfer olduğu 2023-2024 sezonundan beri tek bir maça dahi çıkmayan ve sırasıyla Novi Pazar ve Beerschot'a kiralanan Mısırlı genç oyuncu Omar Fayed’e sürpriz bir talip çıktı. Suudi Arabistan’dan Al-Ahli ekibi genç oyuncu için sarı lacivertliler ile görüşmeye başladı.

10 KATINA TRANSFER OLABİLİR!

Fenerbahçe ye Omar Fayed piyangosu! Tam 10 katına transfer oluyor... 1

Fenerbahçe'nin Omar Fayed için 5-6 milyon euro bonservis belirlediği ve Suudi Arabistan ekibinin transfere sıcak olduğu bilgisi öğrenildi. Transferin bu bedellerle sonuçlanması halinde sarı lacivertliler 551 bin euro bedelle aldığı genç oyuncuyu kısa bir sürede hemen hemen 10 katına satmış olacak.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe ye Omar Fayed piyangosu! Tam 10 katına transfer oluyor... 2

Geçtiğimiz sezonu Belçika ekibi Beerschot da geçiren genç savunmacı 15 karşılaşmada forma giyerken, 1 asist yaptı.

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