SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye rekor gelir! Kimse beklemiyordu

Fenerium, 2025-26 sezonunda satış rekoru kırdı. Haziran-şubat döneminde hem ciroda hem forma satışında tarihi zirveye ulaşan sarı-lacivertlilerde en çok ilgi gören isimler Marco Asensio ve N'Golo Kante oldu.

Fenerbahçe'ye rekor gelir! Kimse beklemiyordu
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öncel, Fenerium’un 2025-26 sezonunda önemli bir başarıya ulaştığını açıkladı. Haziran-şubat dönemini kapsayan süreçte satış rakamlarının kulüp tarihinin en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi.

cnbc-e’ye konuşan Öncel, bir önceki sezona göre hem ürün satışında hem de ciroda büyük artış yaşandığını ifade etti. Açıklamaya göre Fenerium, satış adedinde 353 bin 327, ciroda ise 1 milyar 140 milyon liralık yükseliş yakaladı.

FORMA SATIŞLARINDA ZİRVE

Sinan Öncel, forma satışlarında da rekor kırıldığını belirterek, "Fenerium, yalnızca ciroda değil satış adedinde de tarihinin en başarılı sezonunu geçirdi" dedi.

Sarı-lacivertli kulübün 2025-26 sezonunun haziran-şubat döneminde toplam 413 bin 419 forma sattığı açıklandı. Önceki yıllardaki rakamlar da dikkat çekti. Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda 405 bin 224, 2024-25 sezonunda ise 272 bin 834 forma satışı gerçekleştirmişti.

Fenerbahçe ye rekor gelir! Kimse beklemiyordu 1

TARAFTARIN EN ÇOK İLGİ GÖSTERDİĞİ İSİMLER

Bu sezon taraftarların en fazla tercih ettiği ürünlerde iki yıldız futbolcu öne çıktı. Marco Asensio ve N'Golo Kante adına hazırlanan ürünlerin en çok satılanlar arasında yer aldığı bildirildi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli olduAziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu
New York Knicks, Cleveland Cavaliers karşısında seriyi 2-0 yaptıNew York Knicks, Cleveland Cavaliers karşısında seriyi 2-0 yaptı
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe taraftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
sümme yalan 500 liradan forma satıyorlar
En Çok Okunan Haberler
Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

Canlı yayında erken seçim sözleri! Sonbaharı işaret etti

Canlı yayında erken seçim sözleri! Sonbaharı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.