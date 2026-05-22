Fenerbahçe'ye rekor gelir! Kimse beklemiyordu

Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öncel, Fenerium’un 2025-26 sezonunda önemli bir başarıya ulaştığını açıkladı. Haziran-şubat dönemini kapsayan süreçte satış rakamlarının kulüp tarihinin en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi.

cnbc-e’ye konuşan Öncel, bir önceki sezona göre hem ürün satışında hem de ciroda büyük artış yaşandığını ifade etti. Açıklamaya göre Fenerium, satış adedinde 353 bin 327, ciroda ise 1 milyar 140 milyon liralık yükseliş yakaladı.

FORMA SATIŞLARINDA ZİRVE

Sinan Öncel, forma satışlarında da rekor kırıldığını belirterek, "Fenerium, yalnızca ciroda değil satış adedinde de tarihinin en başarılı sezonunu geçirdi" dedi.

Sarı-lacivertli kulübün 2025-26 sezonunun haziran-şubat döneminde toplam 413 bin 419 forma sattığı açıklandı. Önceki yıllardaki rakamlar da dikkat çekti. Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda 405 bin 224, 2024-25 sezonunda ise 272 bin 834 forma satışı gerçekleştirmişti.

TARAFTARIN EN ÇOK İLGİ GÖSTERDİĞİ İSİMLER

Bu sezon taraftarların en fazla tercih ettiği ürünlerde iki yıldız futbolcu öne çıktı. Marco Asensio ve N'Golo Kante adına hazırlanan ürünlerin en çok satılanlar arasında yer aldığı bildirildi.