SON DAKİKA: Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu

Fenerbahçe'de yapılacak seçim öncesi adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu. Seçime 72 saat süre kalana kadar yönetim listesinde değişiklik yapılabiliyor.
İşte Aziz Yıldırım'ın listesi:
Asil Üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.
Yedek Üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit
