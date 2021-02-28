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Fenerbahçe'ye Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş şoku!

28.02.2021 21:09 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'ye Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş şoku!

Süper Lig'de haftanın zorlu mücadelesinde Trabzonspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de ceza sınırında olan Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz sarı kart görerek gelecek haftada oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 27. haftası dev maça sahne oldu. Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Maç öncesinde Erol Bulut'un belirlediği ilk 11'de sürpriz bir şekilde yer alan ve Ozan Tufan'ı yedek soyunduran Mert Hakan Yandaş, çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

Maçın ilk yarısında vasat bir görüntü sergileyen Mert Hakan, karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor'un Ekuban ile gerçekleştirdiği kontratakta, rakibine yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü. Ceza sınırında olan 26 yaşındaki orta saha, ligin 28. haftasında oynayacakları Antalyaspor maçında kadroda yer alamayacak.

SERDAR AZİZ DE YOK

Sarı lacivertlilerde savunma oyuncusu Serdar Aziz de 72. dakikada rakibine yaptığı hareket sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Sınırdı olan tecrübeli futbolcu, gördüğü kart sonrasında cezalı duruma düştü. Serdar da Antalyaspor maçında takımla birlikte olamayacak.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor Mert Hakan Yandaş
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Olsun fener nasıl olsa hakemlerle eksikleri gideriyor bahattin yaşar sıradaki kim
ne büyük şok..
bişey olmaz mevkiler inde cok adam var

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