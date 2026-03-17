Fenerbahçe'ye Talisca müjdesi! Dönüş maçı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken müjdeli bir haber geldi.

TALISCA GERİ DÖNDÜ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığını atlatan Brezilyalı hücum oyuncusu Anderson Talisca'nın takımla çalıştığı belirtildi.

Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi. Bu idmanla çalışmalarını tamamlayan Fenerbahçe, maç için kampa girdi.

KADRODA YER ALACAK

Son 4 maçı kaçıran Talisca'nın Salı günkü Gaziantep FK maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.