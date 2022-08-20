Fenerbahçe'ye transfer olacağı söylenen Maxi Gomez kimdir? Maxi Gomez kaç yaşında ve geçen sezon kaç gol attı?

Fenerbahçe'de golcü transferinde ilerleyiş devam ederken, yönetimin liste başında bulunan Maxi Gomez için Valencia'nın fiyat kırmasını beklediğin biliniyor. Ayrıca Celta'nın da Gomez için devreye girmeye hazırlandığı iddialar arasında yer aldı. Peki Maxi Gomez kimdir?

MAXI GOMEZ KİMDİR?

Maximiliano Gómez González (14 Ağustos 1996) forvet pozisyonunda görev yapan Uruguaylı futbolcudur. Valencia'de forma giymektedir. Maxi Gomez, 14 Ağustos 1996'da Uruguay'da dünyaya gelmiştir. 26 yaşındaki oyuncu, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giymektedir.

Kulüp kariyerinde 233 maça çıkan Gomez, 82 gol atıp, 34 asist üretmiştir. Ülkesinin milli formasıyla da 27 maça çıkmıştır. Boyu 1.86'lık oyuncu, 4 gol kaydetmiştir.

Valencia'da 9 numara giymektedir. 2015-2017 döneminde Defensor Sporting'de yer almış ve 47 maçta toplam 28 gol kaydetmiştir. 2017-2019 'da Celta Vigo'da yer almış ve 71 maçta 30 gol atmıştır. 2019'dan bu yana Valencia'da 93 maçta yer almış ve 22 gol atmıştır.

