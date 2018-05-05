SPOR

Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi.

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.05.2018 09:23 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Yaya Toure, sezon sonunda ayrılıyor.

Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi.

Ligde pazar günü Huddersfield Town ile yapacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Pep Guardiola, 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda ayrılacağını doğruladı.

Guardiola, Toure'nin Manchester City'e şampiyonluk kazandıran Roberto Mancini ve Manuel Pellegrini dönemlerinde anahtar futbolcular arasında yer aldığını söyledi. Guardiola, Toure'nin 9 Mayıs Çarşamba günü Brighton ile oynayacakları lig maçında son kez Manchester City formasını giyeceğini kaydetti.

Yeniden başkan seçilmesi durumunda çok iyi bir kadro kuracağının sözünü veren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şimdiden kolları sıvadı. Fakat birçok ülkede transfer çalışmaları yapan Sarı-Lacivertliler'in bu kez yıldız ayağına geldi!.. Yaya Toure'nin menajerinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi...

BONSERVİSİ ELİNDE OLACAK
Sezon sonu Manchester City'den ayrılacak Fildişili yıldıza takım arayan menajer Dimitri Celuk'un geçtiğimiz hafta Sarı-Lacivertliler ile görüştüğü belirlendi. Görüşmede sözleşme süresi ve şartları konuşuldu...

TRİBÜNLERİ HEYECANLANDIRIR
İlerlemiş yaşına rağmen halen çok önemli bir orta alan oyuncusu olan Toure, tribünleri heyecanlandıracak bir isim. Tek soru işareti ise yıldız futbolcunun son iki sezonda fazla forma şansı bulamaması. (FOTOMAÇ)

509

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj!Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj!
Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manchester City İngiltere Premier yaya toure

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Claudia Romani Galatasaray forması giydi!

Claudia Romani Galatasaray forması giydi!

Arda Turan hakeme fiziksel müdahalede bulundu ve kırmızı kart gördü!

Arda Turan hakeme fiziksel müdahalede bulundu ve kırmızı kart gördü!

Arda Turan'a çifte şok! Dev ceza kapıda...

Arda Turan'a çifte şok! Dev ceza kapıda...

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz bombası

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz bombası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 2 yorum
çok genç adam işimize yarar en az 15 yıl forma giyer.
bu oyuncuyu alacak olan derim ki türkiye cumhuriyeti düşmanı derim yaha 34 yaşındaki bir oyuncuyu alıp ne yapacaksın yazık değilmi ülkemin dövizini böyle kişilere vereceniz bir van pörsük geldi ne oldu aldı paraları oynamadan gitti onun için böyle oyuncu alan vatan haini derim
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Dirar sevinci!

Fenerbahçe'de Dirar sevinci!

Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi.

Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi.

Ali Koç’tan başkanlık açıklaması!

Ali Koç’tan başkanlık açıklaması!

Josef de Souza: Beşiktaş'ın yaptığı saygısızlık

Josef de Souza: Beşiktaş'ın yaptığı saygısızlık

Steven Gerrard'ın ilk transferi Martin Skrtel

Steven Gerrard'ın ilk transferi Martin Skrtel

Isla'ya 3 talip birden

Isla'ya 3 talip birden

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.