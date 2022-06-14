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Fenerbahçe'ye yeni Josef de Souza! Taraftarlar transfer nöbetine şimdiden başladı

14.06.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Lincoln transferinin ardından bombalar art arda patlayacak. Takımın başına geçen Jorge Jesus gözünü kararttı ve şampiyonluğa oynayacak bir kadro yapmaya başladı. Lincoln Henrique ile anlaşan Fenerbahçe, "Yeni Josef de Souza" için nabız yokluyor. Fenerbahçeli taraftarların yakından takip ettiği Vinicius Souza için şimdiden transfer nöbeti tutanlar bile var. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye yeni Josef de Souza! Taraftarlar transfer nöbetine şimdiden başladı

Lincoln Henrique ile anlaşan Fenerbahçe, "Yeni Josef de Souza" için nabız yokluyor. Belçika'nın Lommel SK takımında forma giyen Vinicius Souza için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertli ekibin işi zor.

YouTube'da yayın yapan "Vole" kanalında konuşan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Vinicius Souza transferiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

22 YAŞINDAKİ JOSEF DE SOUZA, VINICIUS SOUZA!

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Manchester City'nin başını çektiği "City Football Group" bünyesinde Lommel SK'de forma giyen Vinicius Souza'nın City Football Group'un oyuncusu olduğunu belirten Yağız Sabuncuoğlu, "Tüm haklarını, oyuncunun her şeyini, maaşına kadar City Football Group ödüyor. Vinicius, 500 bin euro maaş alıyor. Belçika'da yaşayan bir profesyonelle konuştum. Şöyle dedi bana: 'Josef de Souza'nın 22 yaşındaki hali. Daha da iyi olacak ama Fenerbahçe'ye gelmesi çok zor.' 'Neden?' diye sordum, 'Oyuncunun kulübü Lommel, 9 milyon euro istiyor.' yanıtını verdi. Paranın büyük bölümü City Football Group'a gidecek. Lommel de yetiştirici kulüp olarak kendi paynı alacak. Oyuncuyu parlattığı için." dedi.

VINICIUS SOUZA FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

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Vinicius'un transferle ilgili düşüncelerini de paylaşan Sabuncuoğlu, "Fenerbahçe gibi şampiyonluğu oynayan bir takımda oynamak, bir üst seviyeye çıkmak istiyor ama maddi açıdan William Carvalho daha kolay. Ters bir orantı var: Vinicius'un maaşı düşük, bonservisi yüksek; Carvalho'nun ise tam tersi." şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Josef de Souza
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