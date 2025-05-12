Fenerbahçe'ye yeni sezon öncesi 60 milyon Euro'luk dev gelir! Paraya para demeyecekler...

Yeni sezon kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği yıldız oyuncularla yolları ayırmaya karar verdi. Önümüzdeki yıl çok güçlü bir kadro kurmak isteyen Ali Koç, bu oyuncu satışlarıyla kasaya 60 milyon Euro gibi bir para sokacak.

GİDECEK İSİMLER BELİRLENDİ

Fenerbahçe'de sözleşmeleri devam eden Djiku, Amrabat, En-Nesyri ve Szymanski'ye gelen teklifler değerlendirilecek. Yönetim 4 oyuncunun satışından en az 60 milyon Euro'luk bonservis geliri hesabı içinde.

AMRABAT'IN OPSİYONU KULLANILACAK

Sezon başında Fiorentina'dan kiralanan Amrabat'ın zorunlu satın alma opsiyonu 13 milyon Euro ödenerek mecburen kullanılacak. Sonrasında Amrabat'ı 20 milyon Euro gibi bir bedele elden çıkartmak isteyen sarı-lacivertliler görüşmelere başladı.

EN-NESYRI ARABİSTAN YOLCUSU

Takımın golcü oyuncusu En-Nesyri ise Arabistan yolcusu. Beklentilerin altında kalan En-Nesyri'ye Al-Nassr'ın 35 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.