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Fenerbahçe yeni 6 numarasını buldu! Sarı-Lacivertliler Al Musrati'nin menajerini İstanbul'a çağırdı

12.09.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de 1 numaralı gündem, 6 numara transferi... Sarı-Lacivertliler birçok isimle temaslarını sürdürürken uzun süredir gündeminde olan Braga'nın yıldızı Al Musrati'de büyük oranda mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...

Ali Al-Musrati

Ali Al-Musrati

LBY Libya
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Braga
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Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle adından söz ettirmeyi başaran Fenerbahçe'de şimdi gündem ise 6 numara transferi... Sarı-Lacivertliler 6 numara transferi için birçok isimle temaslarını sürdürürken, bir isimde mutlu son oldukça yakın.

İddiaya göre; UEFA'ya Konferans Ligi için gönderilen listede Crespo yer alırken, hem yönetim hem de teknik heyet, Süper Lig için yeni bir altı numara alınmasında görüş birliğine varmıştı.

MENAJERİ DAVET EDİLDİ

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Sarı-lacivertliler, Bragalı yıldız Al Musrati'nin menajeriyle görüşecek. Libyalı orta sahanın menajeri Pedro Neto sözleşme şartlarını görüşmek için İstanbul'a davet edildi.

BRAGA'DAN TRANSFER YANITI

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Portekiz ekiplerinden Braga'da forma giyen Al Musrati için 8 milyon euro öneren Fenerbahçe, Braga'dan "15 milyon euro" yanıtını aldı.

FIFA'DAN CEZA ALMIŞLARDI...

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Fenerbahçe'nin bekleyişe geçtiği Musrati transferini yeniden alevlendiren ise Braga'nın Ricardo Horta transferinin davası sonucu FIFA tarafından 12.3 milyon euro'luk cezaya çarptırılması. Braga'nın bu cezayı ödeyebilmek için Al Musrati satması gerekiyor.

O DA İSTİYOR

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Braga'dan yaklaşık 120 bin euro yıllık maaş alan Al Musrati, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilenmesinden oldukça memnun durumda ve sarı lacivertli ekibe transfer olmak istiyor.

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