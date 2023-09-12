Fenerbahçe yeni 6 numarasını buldu! Sarı-Lacivertliler Al Musrati'nin menajerini İstanbul'a çağırdı

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle adından söz ettirmeyi başaran Fenerbahçe'de şimdi gündem ise 6 numara transferi... Sarı-Lacivertliler 6 numara transferi için birçok isimle temaslarını sürdürürken, bir isimde mutlu son oldukça yakın.

İddiaya göre; UEFA'ya Konferans Ligi için gönderilen listede Crespo yer alırken, hem yönetim hem de teknik heyet, Süper Lig için yeni bir altı numara alınmasında görüş birliğine varmıştı.

MENAJERİ DAVET EDİLDİ

Sarı-lacivertliler, Bragalı yıldız Al Musrati'nin menajeriyle görüşecek. Libyalı orta sahanın menajeri Pedro Neto sözleşme şartlarını görüşmek için İstanbul'a davet edildi.

BRAGA'DAN TRANSFER YANITI

Portekiz ekiplerinden Braga'da forma giyen Al Musrati için 8 milyon euro öneren Fenerbahçe, Braga'dan "15 milyon euro" yanıtını aldı.

FIFA'DAN CEZA ALMIŞLARDI...

Fenerbahçe'nin bekleyişe geçtiği Musrati transferini yeniden alevlendiren ise Braga'nın Ricardo Horta transferinin davası sonucu FIFA tarafından 12.3 milyon euro'luk cezaya çarptırılması. Braga'nın bu cezayı ödeyebilmek için Al Musrati satması gerekiyor.

O DA İSTİYOR

Braga'dan yaklaşık 120 bin euro yıllık maaş alan Al Musrati, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilenmesinden oldukça memnun durumda ve sarı lacivertli ekibe transfer olmak istiyor.

