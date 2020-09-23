Fenerbahçe yeni forveti Samatta'yı İstanbul'a getirdi! İşte detaylar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Aston Villa'dan Mbwana Samatta ile prensip anlaşmasına vardı. Golcü oyuncu, transfer için 23:00 sularında İstanbul'a geldi.
Aston Villa'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katacak olan Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından Tanzanyalı futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe resmi Twitter hesabı yaptığı paylaşımlarla Samatta transferinin habercisi olmuştu.
Sarı-lacivertlilerin, Samatta transferini sağlık kontrollerinin ardından resmen açıklayacağı ve açıklamanın 24 saat içinde geleceği kaydedildi.
Samatta'nın babası Mzee Samatta da bu sabah yaptığı açıklamada, Samatta'nın Fenerbahçe'den bir teklif almadığını ve oğlunun kariyerine kesinlikle Aston Villa'da devam edeceğini duyurmuştu.
Kariyerine Tanzanya'da African Lyon takımında başlayan Samatta, 1 sezon içinde Kongo'dan Mazembe'ye transfer oldu. 5 yıl burada oynadıktan sonra Belçikalı gözlemcilerin dikkatini çeken Samatta, 2016'da 800 bin euro bonservis bedeliyle Genk'e transfer oldu. Belçika'da 4 yıl boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Samatta, 10,5 milyon euro bonservis bedeliyle Aston villa'ya transfer oldu. Premier Lig'de sadece 6 ay oynayan Samatta, 16 maça çıktı ve 2 gol attı.
-TP Mazembe
40 maç, 19 gol, 7 asist
-KRC Genk
-191 maç, 76 gol, 20 asist
-Aston Villa
-16 maç, 2 gol
(İHA)
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