Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Kesin anlaşmaya varıldı, Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı geliyor... Mourinho işi telefonda bitirdi

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken Sarı-Lacivertli kurmaylar Edin Dzeko'nun ardından santrfor bölgesine takviye yapmak için harekete geçmişti.

Birçok isimle temas halinde olan yönetim, Al-Nassr forması giyen Jhon Duran'ı gözüne kestirirken, yıldız oyuncu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

KESİN ANLAŞMAYA VARILDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Al Nassr ile Jhon Duran'ın kiralık transferi için kesin anlaşmaya vardı. Suudi kulübü, 21 yaşındaki Kolombiyalı golcünün Fenerbahçe'ye onay vermesi halinde transferi resmileştirecek.

MOURINHO TELEFONLA ARADI

Futbol Direktörü Devin Özek, Kolombiya'ya giderek genç futbolcuyla yüz yüze görüştü ve yeni sezondaki projeyi anlatarak Duran'ın bu plandaki kritik rolünü vurguladı. Teknik Direktör Jose Mourinho da oyuncuyla telefon görüşmesi yaparak transfere destek verdi. Sarı-lacivertliler, Duran transferini forma lansmanına yetiştirmeyi planlıyor.

DURAN İKNA OLDU

Sky Sport DE'nin haberine göre, Devin Özek'in Kolombiya'daki görüşmelerde genç oyuncuyu ikna ettiği, Duran'ın ise Fenerbahçe'nin şartlarını kabul ettiği belirtildi.

47 MAÇTA 24 GOL

Jhon Duran, geçen sezon Aston Villa ve Al Nassr formalarıyla toplam 47 maçta 24 gol attı.

77 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Ocak 2024'te Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Duran, Suudi ekibinde 18 maçta 12 gol kaydetmeyi başardı.