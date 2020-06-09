Fenerbahçe yeni hocası açıkladı: Tahir Karapınar

20 Haziran 1967'de İzmir'de dünyaya gelen Tahir Karapınar, futbol hayatı boyunca İzmir ekiplerinde forma giydi. Göztepe ve Altay formaları giyen Karapınar, 2002 yılında Siyah Beyazlı forma ile futbolculuk kariyerini noktaladı.

Tahir Karapınar'a camiamıza hoş geldin diyor; kendisine başarılar diliyoruz.

Bununla birlikte, Tahir Karapınar 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacak, sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacaktır.

Altyapımızda göreve başlayan Karapınar, kariyerinde Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu görevlerinde bulunmuştur.

"Tahir Karapınar, yeniden yapılandırılmakta olan Fenerbahçe Futbol Altyapı organizasyonumuzda futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilmiştir.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Tahir Karapınar, 2019/20 sezonu sona erdikten sonra Fenerbahçe Futbol Akademi Altyapı Koordinatörü olarak görev alacak.

Fenerbahçe, Tahir Karapınar 'ın 2019/20 sezonunun kalan bölümünde takımın yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu.

Tahir Karapınar Altay'da başladığı yardımcı antrenörlük kariyerinde siyah beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapmış, daha sonra Gaziantepspor ve Manisaspor ile Konyaspor'da yardımcı antrenörlük görevleri yapmıştı.

Tahir Karapınar, 2009 yılında Altay'ı çalıştırdı. 2011 yılında Gaziantepspor'da, 2014 yılında Manisaspor'da yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. İzmirli Tahir Karapınar, futbola Tirespor'da başladı. Sırasıyla Muğlaspor, Göztepe ve Altay'da forma giyen Tahir Karapınar, 2003 yılında futbola veda etti.

