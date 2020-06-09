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Fenerbahçe yeni hocası açıkladı: Tahir Karapınar

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.06.2020 14:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Tahir Karapınar'ın sezonun kalan bölümünde takımın yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe, Tahir Karapınar'ın 2019/20 sezonunun kalan bölümünde takımın yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu.

Tahir Karapınar, 2019/20 sezonu sona erdikten sonra Fenerbahçe Futbol Akademi Altyapı Koordinatörü olarak görev alacak.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Tahir Karapınar, yeniden yapılandırılmakta olan Fenerbahçe Futbol Altyapı organizasyonumuzda futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilmiştir.

Altyapımızda göreve başlayan Karapınar, kariyerinde Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu görevlerinde bulunmuştur.

Bununla birlikte, Tahir Karapınar 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacak, sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacaktır.

Tahir Karapınar'a camiamıza hoş geldin diyor; kendisine başarılar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

TAHİR KARAPINAR KİMDİR?

20 Haziran 1967'de İzmir'de dünyaya gelen Tahir Karapınar, futbol hayatı boyunca İzmir ekiplerinde forma giydi. Göztepe ve Altay formaları giyen Karapınar, 2002 yılında Siyah Beyazlı forma ile futbolculuk kariyerini noktaladı.

Tahir Karapınar Altay'da başladığı yardımcı antrenörlük kariyerinde siyah beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapmış, daha sonra Gaziantepspor ve Manisaspor ile Konyaspor'da yardımcı antrenörlük görevleri yapmıştı.

Tahir Karapınar, 2009 yılında Altay'ı çalıştırdı. 2011 yılında Gaziantepspor'da, 2014 yılında Manisaspor'da yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. İzmirli Tahir Karapınar, futbola Tirespor'da başladı. Sırasıyla Muğlaspor, Göztepe ve Altay'da forma giyen Tahir Karapınar, 2003 yılında futbola veda etti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tepe tepe kullansinlar
Hayırlısı olsun her gelen gideni arattı umarım bu sefer böyle olmaz.
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